Urtasun expressa "el suport" del Govern central a Lamine Yamal

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal té "tot el suport del Govern central per expressar-se com vulgui en exercici de les seves llibertats constitucionals, i més encara si és per manifestar-se a favor d'una causa justa com la palestina".
Ho ha dit en la inauguració de Comic Barcelona al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, després de les crítiques del Govern israelià al futbolista per onejar una bandera palestina durant la rua de celebració de la Lliga del FC Barcelona, que el ministre ha considerat una "reacció inacceptable" del govern de Benjamin Netanyahu.
Urtasun ha subratllat que el Govern central estarà al costat de qualsevol ciutadà que lliurement expressi les seves opinions, i ha dit que "no tolerarà que cap govern estranger vingui a posar en qüestió la llibertat d'expressió i els drets fonamentals de cap ciutadà" espanyol.