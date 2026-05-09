Urtasun exigeix l'alliberament de l'activista espanyol de la Flotilla: "És d'una gravetat extrema"

BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigit l'alliberament immediat de l'activista Saif Abukeshek, d'origen palestí i nacionalitat suec-espanyola, així com del brasiler Thiago Àvila, que participaven en la Global Sumud Flotilla amb destinació a Gaza: "El que ha succeït amb Saif i amb Thiago és d'una gravetat extrema".
En una intervenció abans del Consell Nacional de Catalunya en Comú aquest dissabte junt amb la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha assenyalat el "segrest" dels activistes per part d'Israel en aigües internacionals i ha afirmat que el Govern s'està mobilitzant per exigir la llibertat de l'activista espanyol.
Abukeshek i Àvila han declarat una vaga de gana després de denunciar actes de tortura i maltractaments i, en el cas d'Abukeshek, va deixar també d'ingerir aigua fa tres dies.
"Són dues persones navegant en aigües internacionals i, per tant, en dret a llibertat de navegació per la Convenció del Dret al Mar, que van anar simplement segrestades i portades a Israel", ha subratllat el ministre.
En aquest sentit, ha instat al conjunt de la ciutadania a mobilitzar-se en els propers dies als carrers "en solidaritat amb Palestina, amb solidaritat amb la Flotilla i, també, per demanar l'alliberament de Saif i de Thiago".
També Albiach ha exigit "l'alliberament immediat" dels activistes i ha dit que la seva formació està molt preocupada per la situació vital de l'activista espanyol per la seva vaga de gana eixuga.
LAURA CAMPOS
Després de les intervencions d'Urtasun i Albiach, el Consell Nacional dels Comuns ha connectat en directe amb la membre de l'executiva del partit i exalcaldessa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos, que es troba en la Flotilla rumb a Gaza.
Campos ha realitzat una videotrucada privada amb els membres del seu partit abans d'entrar en aigües turques.