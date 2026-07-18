Urtasun exigeix a Feijóo una disculpa per haver estat "mentint" amb l'amnistia

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun, ha exigit al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, una disculpa per haver estat "mentint" a la societat espanyola assegurant que la Llei d'Amnistia no era legal perquè, afirma, l'amnistia és constitucional i legal a ulls del dret europeu, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Així ho ha dit aquest dissabte durant la seva intervenció en el Consell Nacional dels Comuns, en el qual també han participat el portaveu dels Comuns i secretari primer de la Taula del Congrés, Gerardo Pisarello, i la coordinadora dels Comuns, Candela López.
El ministre ha assegurat que aquesta sentència "desmunta una per una totes les mentides i manipulacions que la dreta espanyola" ha exposat els últims tres anys sobre l'amnistia.
"El Partit Popular i el senyor Feijóo es van dedicar a qualificar al Govern com a il·legítim perquè havia pactat una amnistia que no era legal", ha criticat, i ha insistit que és una llei constitucional.
Ha celebrat que aquesta és una "victòria de Catalunya" i ha remarcat el treball del seu partit que, sosté, va assenyalar un full de ruta en els pitjors moments de la repressió.