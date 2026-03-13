Urtasun espera que l'escut social s'aprovi dimarts: "Estem negociant" amb el PSOE

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que estan "treballant intensament i negociant" amb el PSOE en el si del govern de coalició el decret d'escut social per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran, i ha assegurat que la intenció és que s'aprovi dimarts en el Consell de Ministres.
En unes declaracions aquest divendres durant una visita a l'Institut Escola Pere Lliscart de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), juntament amb la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, el ministre ha especificat que estan treballant en una sèrie de mesures fiscals per frenar l'augment del preu del cistell de la compra i relacionades amb el transport i les seves activitats professionals.
També ha assegurat que Sumar vol que s'inclogui l'habitatge en aquest escut social, concretament que s'aprovi una pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer, com assegura que es va fer quan va esclatar la guerra d'Ucraïna.
"La intenció és que aquesta guerra il·legal llançada per Donald Trump no la pagui cap butxaca de cap ciutadà espanyol. La posició del Govern és clara: rebutjar la guerra il·legal d'agressió, i protecció i escut social per als ciutadans, i en això estem treballant", ha subratllat.
El ministre ha descrit la situació com complicada, "pel que està passant a l'estret d'Ormuz, també pels bombardejos que continuen", per la qual cosa considera que les conseqüències es poden començar a notar i s'ha de començar a actuar ara, després d'insistir que Sumar defensa que el decret d'escut social s'aprovi dimarts.