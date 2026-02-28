Urtasun emplaça al Govern i ERC a "fer possible" l'aprovació de Pressupostos

Ricardo Rubio - Europa Press
Afirma que el rebuig de Junts al 'escut social' és exemple de "mala política"
BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun, ha emplaçat al Govern i ERC a "fer possible" l'aprovació de pressupostos a Catalunya perquè, afirma, aquests revertiran en la millora de les condicions de vida dels ciutadans.
Així s'ha expressat aquest dissabte durant el Consell Nacional dels Comuns, on ha destacat el treball fet pel partit per tancar l'acord de pressupostos amb el Govern que ha definit com "un grandíssim acord".
Urtasun ha destacat la inversió "rècord" en habitatge d'1.250 milions d'euros i la proposta per limitar les compres especulatives una cosa que, ha assenyalat, estan intentant regular també a nivell estatal perquè és un assumpte en el qual Catalunya està obrint camí.
"Per tant, sisplau, Esquerra Republicana, PSC, fem possibles els Pressupostos de les esquerres que tant hem lluitat els Comuns amb mesures concretes per millorar la vida dels ciutadans i les ciutadanes", ha sentenciat.
'ESCUT SOCIAL'
També s'ha referit al rebuig del Congrés dijous passat a aprovar el decret del 'escut social', amb la negativa de Junts, la qual cosa ha definit com a "exemple del que és la mala política".
"Els que van votar en contra d'aquest decret van pensar en tot menys en els ciutadans, en les milers de famílies que poden ser desnonades", ha lamentat.
En aquest sentit ha criticat a Junts perquè "pensant a castigar al Govern van acabar castigant a milers i milers de famílies de Catalunya", però ha volgut enviar un missatge d'esperança assegurant que el Govern central ja s'ha posat a treballar per trobar les vies polítiques i jurídiques per recuperar aquestes mesures i posar-les en marxa.