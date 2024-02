Urtasun diu que no hi ha dades que apuntin a la ingerència russa en el procés

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha assegurat que no hi ha elements que permetin concloure que hi va haver una ingerència russa durant el procés a Catalunya i ha criticat que els grups conservadors de l'Eurocambra miren de "traslladar baralles nacionals".

En unes declaracions a La Sexta recollides per Europa Press, Urtasun ha estat preguntat per la resolució del Parlament Europeu que apunta a les ingerències russes en el procés i apunta a uns contactes de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont amb exespies russos el 2017.

En aquest sentit, Urtasun ha manifestat que de manera genèrica l'amoïnen les ingerències russes i les d'altres règims autocràtics en les democràcies europees, però que en el cas de Catalunya el que hi ha són "especulacions" i algunes informacions.

"Sobre la qüestió concreta del cas de Catalunya, jo sincerament, i crec que el Parlament Europeu tampoc, no disposem de dades per poder fer un judici sobre el que va deixar o no de passar. Tenim especulacions, hi ha informacions, però no tenim dades per emetre un judici", ha dit.

És més, el portaveu de Sumar ha criticat que la dreta, en comptes de fer un treball "rigorós", estan fent servir la qüestió per "traslladar baralles nacionals", en aquest cas en plena tramitació de la llei d'amnistia. Així, ha puntualitzat que la Comissió Europea té serveis per investigar-ho i que el més responsable és deixar que faci la seva feina.