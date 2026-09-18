Urtasun diu que lluitarà per una llista forta a les generals, com "la resta de ministres" de Sumar

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat aquest dijous que presentarà batalla, "igual que ho faran la resta de ministres" de Sumar, perquè hi hagi una candidatura d'esquerres forta per a les eleccions generals.
Ho ha dit en unes declaracions als periodistes al Prat de Llobregat (Barcelona) al costat de l'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens en preguntar-li per si es veu com a candidat de Sumar per als pròxims comicis.
Urtasun ha apuntat que l'interès per les candidatures es deu a que "hi ha un interès important en que hi hagi una candidatura forta" en l'espai de l'esquerra per a les pròximes eleccions, i ha afirmat que aquesta candidatura hi serà.
"El que vaig dir ahir és que jo presentaré batalla igual que la resta dels meus companys en el Consell de Ministres, igual que el conjunt d'homes i dones d'aquest espai polític que som", ha sostingut.
Així, ha dit estar d'acord amb les paraules del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, i ha afegit: "Soc de l'equip d'unir les esquerres i de fer-les treballar juntes que, d'altra banda, és el que ens està demanant la gent".