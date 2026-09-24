Urtasun després del desnonament a Maricarmen: "El Govern dimarts ha d'estar a l'alçada"

Fernando Sánchez - Europa Press
"La senyora Ayuso és una psicòpata social"
BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertit aquest dijous que "el Govern dimarts ha d'estar a l'alçada" i que l'Executiu de coalició treballa per dur aquest dia al Consell de Ministres el reial decret llei d'habitatge.
"Ahir va ser un dia molt difícil, molt dolorós. Espanya no es pot permetre aquest nivell de dolor social el 2026", ha declarat als periodistes a Barcelona en referència al desnonament de Maricarmen dimecres.
El també portaveu de Sumar ha afirmat que "un fons d'inversió i l'empresa Urbigestión ha fet un pols a l'Administració i a l'Estat" però que el Govern espanyol no ho pot permetre, també tenint en compte que al fons se li van oferir alternatives perquè Maricarmen pogués seguir a casa.
A més, ha criticat la presidenta de la Comunitat de Madrid després del desnonament de dimecres: "La senyora Ayuso és una psicòpata social".
El ministre ha visitat aquest dijous a Barcelona La Setmana del Llibre en Català, que se celebra aquests dies a la zona de l'Arc de Triomf.