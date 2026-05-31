Urtasun demana que s'apliqui a l'Estat la regularització del lloguer de temporada de Catalunya

Afirma que aixecaran una "barrera antifeixista" en les eleccions municipals de 2027
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 31 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura del Govern d'Espanya, Ernest Urtasun, ha demanat que s'apliqui en el conjunt de l'Estat la regularització del lloguer de temporada que els Comuns han "aconseguit" que s'aprovi a Catalunya.
Ho ha dit aquest diumenge en un acte organitzat pels Comuns al Prat de Llobregat (Barcelona), junt amb la presidenta en el Parlament del partit, Jéssica Albiach, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, i els coordinadors en el Baix Llobregat Sílvia López i Albert Guasch.
Ha dit que el preu de l'habitatge a les zones tensionades no ha crescut tant a Catalunya gràcies a les polítiques que han impulsat els Comuns, i que són les que es necessita ara aplicar en la resta d'Espanya.
"Les polítiques que avui s'apliquen a Catalunya, algunes de les quals els Comuns hem imposat des del Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat, són algunes de les quals necessitem aplicar a la resta d'Espanya, començant per la regulació dels lloguers de temporada, que segueix pendent a Espanya", ha defensat Urtasun.
MUNICIPALS 2027
També s'ha referit a la importància de les eleccions municipals previstes pel 2027 i sostingut que existeix un "risc" que l'extrema dreta entri als barris i ciutats espanyoles per trencar la convivència.
En aquest sentit, ha afegit que des dels Comuns aixecaran una "barrera antifeixista" per impedir que això passi, i ha confiat que podran arribar a més municipis que en els últims comicis.