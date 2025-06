Urtasun demana a Sánchez "garanties" de tenir sota control la situació al PSOE

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha demanat aquest dimecres al president del Govern central, Pedro Sánchez, "donar garanties" de tenir la situació sota control al PSOE després de la presumpta implicació de l'exministre Ábalos i l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán en una trama de corrupció.

"Ha de donar garanties que té la situació sota control i que és capaç d'extirpar aquestes velles corrupteles del capitalisme d'amiguets que encara corrompen alguns partits en aquest país", ha expressat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha reiterat que Sánchez, a parer seu, s'ha d'explicar i que les informacions que han sortit a la llum són molt greus.

Ha condicionat el suport de Sumar al Govern central a tres supòsits: que el PSOE sigui capaç d'"extirpar aquesta corrupció"; que hi hagi, en les seves paraules, contundència en la institucionalització de la lluita contra la corrupció --ha criticat que la proposició de llei per crear una agència de lluita contra la corrupció fa més d'un any que està aturada-- i recuperar l'eix social com a motor de la legislatura.

"Nosaltres, evidentment, farem tot el possible perquè el PP i Vox no arribin al Govern central, però a la ciutadania no només li podem traslladar que, compte, que venen el PP i Vox i, per tant, tot s'hi val. Per a la ciutadania hem d'aconseguir que aquesta legislatura valgui la pena. I això no només vol dir ser creïbles en la lluita contra la corrupció, sinó també tornar a recuperar una agenda social".

Ha afirmat que la vicepresidenta Yolanda Díaz i el president del Govern central han acordat que hi haurà una convocatòria en els pròxims dies de la comissió de seguiment del pacte de coalició per "posar negre sobre blanc" en qüestions com els presumptes casos de corrupció.