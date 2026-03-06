Urtasun demana reactivar l'excepció ibèrica i prorrogar els lloguers per la guerra a l'Iran

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamat que Espanya reactivi l'anomenada excepció ibèrica en matèria energètica, el bo elèctric i decretar la pròrroga dels lloguers davant una eventual pujada de l'IPC com a conseqüència de la guerra a l'Iran.
En una roda de premsa aquest divendres, ha reivindicat el "valent gest del govern progressista d'Espanya" en oposar-se a l'atac dels Estats Units i Israel, i ha acusat el PP i Vox de defensar una posició submissa al president nord-americà, Donald Trump, i no autònoma com la que assegura que defensa el Govern central.
Urtasun també ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a reunir els partits, sindicats i la societat civil per mostrar "el rebuig del poble català a la guerra d'agressió" i a iniciar un diàleg sobre quines mesures emprendre per protegir les famílies de les conseqüències de la guerra.