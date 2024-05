Urtasun demana al PSOE donar suport "en la defensa del benestar animal" contra la tauromàquia

Critica que Illa parli de no posar vetos: "S'està obrint a pactar amb la dreta"



EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha demanat aquest dissabte al PSOE i al PSC donar suport "a la defensa del benestar animal", després d'haver decidit suprimir el Premi Nacional de Tauromàquia, ja que assegura que qui el defensa està en minoria.

Ha participat en un míting dels Comuns al Prat de Llobregat (Barcelona) amb la candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; l'excalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau; la portaveu dels Comuns al Congrés, Aina Vidal, i el candidat 2 per Barcelona i alcalde del Prat, Lluís Mijoler.

Urtasun ha instat els socialistes a rebutjar al Senat una moció del PP que demana no retirar el Premi: "Qui està avui dia o proposa destinar diners públics a activitats que promouen el maltractament animal està en una franca minoria".

El ministre ha sostingut que la societat espanyola "ja no tolera pràctiques de tortura animal" i que el Govern central té un full de ruta clar.

PACTES POSTELECTORALS

Urtasun també ha afirmat que els Comuns no juguen "a la ruleta russa amb el vot d'esquerres" i ha acusat el candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, de ser ambivalent amb els acords postelectorals.

Ha criticat que Illa digui que no vol vetos, sinó majories transversals: "Sabem que, quan un diu que no vol vetos, vol dir que s'està obrint a pactar amb la dreta".

Urtasun ha retret que el PSC aposti per ampliar l'aeroport de Barcelona i l'ha acusat de plantejar per a Catalunya un model "més semblant al desenvolupisme dels 90" i de no prendre's de debò l'emergència climàtica.

Ha defensat que els Comuns han actuat amb claredat i fermesa en la defensa del dret a l'habitatge i els serveis públics, i ha agraït a Albiach haver rebutjat el projecte del Hard Rock i negant-se a donar suport als pressupostos de la Generalitat, la qual cosa va provocar l'avançament electoral.