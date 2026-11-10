Urtasun demana "omplir i guanyar els carrers" en la vaga per l'habitatge i després "guanyar a les urnes"

CÒRDOVA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i candidat de Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, ha fet aquest dimarts a Còrdova una crida a la ciutadania a "omplir i guanyar els carrers" durant la jornada de vaga general per l'habitatge convocada aquest dimecres, i també a "guanyar a les urnes" en les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.
En una atenció als mitjans i acompanyat pel candidat de Front Ampli al Congrés per Còrdova, Sebastián Pérez, el ministre de Cultura ha dit que dimecres és "un dia molt important perquè els espanyols sortiran al carrer i faran vaga reivindicant el seu dret fonamental a l'habitatge, aquest dret que està reconegut en l'article 47 de la Constitució i que s'ha desplegat com caldria al nostre país".
Urtasun ha dit desitjar que "la vaga de demà sigui un èxit", i ha afegit que "és un dia de dignitat de reivindicació", en el qual "omplirem i guanyarem als carrers i després, el 29 de novembre, guanyarem a les urnes. Això és el que passarà en els pròxims dies en aquest país".
A més a més, ha destacat "la importància de la votació que es produirà dijous" en la Diputació Permanent del Congrés, quan "es vota la convalidació dels decrets d'habitatge que, amb molt d'esforç, el nostre espai polític va portar al Consell de Ministres".
El resultat, segons ha subratllat, és que "dijous la Diputació Permanent convalidarà la moratòria de desnonaments fins al 2030, la pròrroga obligatòria de lloguers fins al 31 de desembre del 2028, perquè a ningú no li apugin un lloguer 300 o 400 euros quan li renovin el contracte", i també inclouen "la prohibició que els fons voltor puguin comprar illes blocs sencers als nostres barris".
Això, segons ha insistit, ha estat gràcies a la feina de Front Ampli en el Govern central. Per tant, demà és un gran dia", raó per la qual ha animat a participar en la vaga. "Demà guanyarem al carrer i el 29 de novembre guanyarem a les urnes", ha conclòs.