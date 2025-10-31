Urtasun demana "no cedir a les pressions" i mantenir el calendari de tancament de les nuclears

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha instat aquest divendres el conjunt del Govern central a "no cedir a les pressions" per allargar la vida de les centrals nuclears i mantenir el calendari de tancament tal com tenen signat el PSOE i Sumar.
"El calendari de tancament de les nuclears no es toca", ha dit en unes declaracions als mitjans a Barcelona després que Iberdrola, Endesa i Naturgy hagin avalat presentar al Govern central la sol·licitud formal per ajornar fins al juny del 2030 el tancament de la central nuclear d'Almaraz, els dos reactors de la qual està previst que es desconnectin el 2027 i 2028.
Urtasun ha remarcat que l'executiu "s'ha de mostrar ferm davant les pretensions de l'oligopoli energètic i mantenir el calendari de tancament de totes les nuclears tal com està previst" i com ha recordat està signat per Sumar i el PSOE en l'acord de govern.
El ministre ha dit que a Sumar seran exigents, i ha afirmat que "el calendari de tancament de les nuclears no es toca".
Urtasun ha dit que si es modifica el calendari de tancament de les nuclears es "posarà en risc les necessàries inversions en energies renovables" que Espanya necessita en els pròxims anys.