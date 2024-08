Urtasun demana no "caure en el parany dels discursos de la dreta" que defensen les deportacions

Reclama donar "una resposta progressista, amb els drets humans en el centre" a la migració



El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha demanat no "caure en el parany dels discursos de la dreta i l'extrema dreta que situen les expulsions i les devolucions com la solució a un fenomen que és complex", en al·lusió a la immigració.

Així s'ha pronunciat en declaracions aquest divendres abans d'assistir a la Diada Castellera de Vilafranca del Penedès (Barcelona), i després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, durant la seva gira africana, assegurés que l'expulsió de migrants irregulars trasllada un "missatge desincentivador, nítid, clar i contundent a les màfies i als qui es posen a les seves mans".

Urtasun ha apostat per donar "una resposta progressista, amb els drets humans en el centre" al debat sobre la immigració, i ha defensat la regularització de persones immigrants que treballen a Espanya.

REGULARITZACIÓ

"Estan treballant en unes condicions pràcticament d'esclavitud", ha criticat el ministre, que ha recordat que el 2004 el Govern de José Luís Rodríguez Zapatero va impulsar una regularització de 800.000 persones --segons les seves xifres-- que ha qualificat d'èxit.

Ha reclamat obrir vies d'entrada segures per als qui vulguin migrar a Europa i considera que s'ha de fer a escala europea, després del qual ha assegurat que aquest ha estat "el gran fracàs de la política migratòria europea", en al·lusió al Pacte Migratori europeu.

COOPERACIÓ AMB PAÏSOS TERCERS

Urtasun considera que aquestes vies d'entrada segures són necessàries per "evitar que aquestes persones caiguin en mans de màfies i arrisquin la seva vida per arribar a Europa", i també ha apostat per la cooperació amb els països tercers.

Preguntat per si qualificaria de polítiques de dretes en matèria migratòria les defensades per Sánchez, Urtasun ha insistit que no s'ha de "caure en el parany dels discursos de dreta i de l'extrema dreta".

"No permetrem que s'instal·lin en el debat públic les fallides receptes demagògiques i contràries als drets humans que ens plantegen la dreta i l'extrema dreta en aquest moment", ha subratllat.