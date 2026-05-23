Urtasun demana a la Fiscalia investigar les "tortures" d'Israel a membres espanyols de la Flotilla

Pregunta a PP i Vox "on queda la prioritat nacional" davant de l'actitud de Netanyahu
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha demanat a la Fiscalia que iniciï una investigació davant de l'Audiència Nacional per les "tortures" comeses per Israel a membres espanyols de la Global Sumud Flotilla rumb a Gaza que van ser detinguts per forces israelianes.
Així ho ha dit en declaracions als mitjans aquest dissabte des de l'Aeroport de Barcelona, després de l'arribada dels activistes catalans de la Global Sumud Flotilla interceptats per Israel, un acte que ha qualificat de "pirateria" perquè, afirma, aquests vaixells tenien llibertat per navegar lliurement pel mediterrani emparats en el dret marítim.
El ministre ha assegurat que no permetran que els maltractaments i agressions relatats per membres de l'organització quedin "impunes".
D'altra banda, ha fet una crida per acabar amb l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel que és "una vergonya que segueixi en vigor", el que, ha apuntat, el Govern seguirà defensant després d'haver sol·licitat ja la seva suspensió.
CRÍTIQUES A PP I VOX
A més, s'ha referit al PP i Vox: "Què han de dir el Partit Popular i Vox quan Netanyahu tortura als nostres conciutadans? On queda la prioritat nacional del Partit Popular i Vox quan Netanyahu tortura i agredeix als nostres compatriotes?", ha preguntat.
Urtasun ha criticat que PP i Vox han estat "en silenci absolut" davant el que ha succeït als membres de la Flotilla.