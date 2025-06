Urtasun demana a Feijóo que "abandoni el fang" en el qual es troba atrapat entre Vox i Ayuso

Creu que el PP, quan no ocupa el poder, s'entrega a mètodes "del trumpisme i de l'extrema dreta"

BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha demanat aquest diumenge al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "abandoni el fang" en el qual està permanentment atrapat entre Vox i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ho ha dit aquest diumenge en una atenció als mitjans als Jardinets de Gràcia de Barcelona, en relació amb la protesta del PP contra el govern de Pedro Sánchez, i l'ha titllat de desesperació política, ja que Feijóo confon "la fi de la democràcia amb haver perdut les eleccions".

En fer l'analogia del fang, Urtasun ha afegit que Feijóo, per voler imitar Isabel Díaz Ayuso, "acabarà convertit en el seu teloner".

Ha afirmat que el PP, quan no ocupa el poder, s'entrega als mètodes d'oposició "del trumpisme i de l'extrema dreta", qüestionant la legitimitat de les urnes, del Congrés i del Parlament.

A més, ha vist com un "espectacle deplorable" la reacció d'Ayuso d'abandonar la Conferència de Presidents per les intervencions del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del lehendakari, Imanol Pradales, en català i basc.

Urtasun ha recalcat que no acceptarà cap atac a la pluralitat del país i ha assegurat que continuaran ampliant drets per al país i defensant-ne la diversitat davant d'una oposició que "només sap actuar amb el fang".

AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT

Preguntat per les propostes d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona - el Prat, Urtasun no s'ha volgut pronunciar sense tenir-ne els detalls, però s'ha mantingut ferm en la convicció de no ampliar les infraestructures aeroportuàries en un context d'emergència climàtica i de centrar-se en el transport ferroviari.