Urtasun demana a ERC i Junts que donin suport als PGE, amb mesures per frenar la "preocupant reculada del català"

Rufián valora els seus pactes lingüístics amb el Govern central, però demana més pedagogia perquè s'han perdut mig milió de parlants



MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha demanat aquest dimecres a ERC i Junts que donin suport als pressupostos generals de l'Estat que el Govern espanyol està decidit a presentar per al 2025 perquè, ha recalcat, inclouran mesures per frenar la "preocupant reculada" que, al seu parer, està patint la llengua catalana.

Així ho ha dit en la sessió de control en resposta al portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, un debat que li ha servit per valorar les polítiques lingüístiques que ha posat en funcionament el Govern de coalició i també perquè tots dos es felicitessin d'haver fet possible que tots dos poguessin debatre en català a l'hemicicle.

Urtasun ha admès que la seva llengua materna "pateix una important reculada social" que el seu departament, segons ha dit, està "intentant ajudar a revertir mitjançant l'impuls de la producció cultural en català", amb l'augment dels ajuts a les produccions en totes les llengües "cooficials i estatutàries" i de la presència d'autors que les fan servir en les fires internacionals.

També ha garantit que amb el nou Govern de la Generalitat es mantindrà el grup de treball sobre el català que es va crear amb el d'ERC i ha anunciat que el pròxim 26 de setembre se celebrarà un acte al Congrés amb motiu del Dia de les Llengües.

SUPORT DAVANT ELS ATACS DE PP I VOX

Així mateix, ha assegurat que Cultura està "molt atenta" i que dona suport "econòmicament i políticament a totes aquelles entitats que estan patint els atacs de PP i Vox en aquesta matèria al País Valencià". "Jo, mentre sigui ministre de Cultura, no toleraré cap atac a la pluralitat lingüística i cultural del nostre país", ha sentenciat.

Rufián s'ha felicitat dels fruits que en aquesta matèria està donant la llei audiovisual que ERC va pactar amb el Govern central, "contradient el miserable eslògan de la dreta catalana que deia que s'havia fet a canvi de res".

No obstant això, ha incidit que "encara queda molt per fer" perquè de les persones que parlen català, només pel 32% és la seva llengua principal; en els últims 15 anys s'ha perdut mig milió d'habitants i, davant l'èxit de les polítiques d'immersió de fa dècades, ara "hi ha molta gent que encara creu que parlar català, basc i gallec" és "un atac", malgrat que estan reconegudes en la "sacrosanta Constitució".

Per això, ha demanat a Urtasun que dissenyi un pla amb el seu ministeri "per fer pedagogia contra això". El ministre ha contestat que totes les seves propostes en la matèria seran "benvingudes" i que els pressupostos contindran iniciatives com les que demana ERC.

"Per tant, també tinc un prec per a vostè i la resta de grups catalans de la Cambra. Ajudi'ns a tancar aquests pressupostos generals de l'Estat, perquè la llengua s'ho mereix", ha conclòs el ministre.