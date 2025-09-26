Urtasun defensa que el decret d'embargament d'armes a Israel "deixa pocs forats"

No "dubta" que per a les eleccions del 2027 Sumar i PSOE reeditaran coalició
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha defensat aquest divendres que el decret d'embargament d'armes a Israel "deixa pocs forats" i està jurídicament ben construït, i ha assegurat que Sumar apostarà en el tràmit parlamentari del decret per treure la clàusula d'excepció que el PSOE vol incloure pel Consell de Ministres.
"Vull donar certa seguretat a la gent que ens està escoltant que hem aprovat un reial decret que blinda molt l'embargament d'armes", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, on ha apuntat que, entre altres, es bloquejaria el tràfic d'armes i el repostatge de combustible dels vaixells que portin armament.
Quant a la clàusula d'excepció que el PSOE vol incloure pel Consell de Ministres, ha assenyalat que des de Sumar, en paraules seves, tractaran de treure-la: "Garantirem que no hi haurà cap excepció malgrat aquesta clàusula".
CANDIDATURA DE SÁNCHEZ AL 2027
Preguntat per la voluntat del president del Govern central, Pedro Sánchez, de presentar-se a la reelecció en els comicis previstos per al 2027, ha afirmat que el candidat que el PSOE triï ha d'anunciar-lo el partit i que, des de Sumar, lluitaran "fins al final" de la legislatura per seguir amb el Govern de coalició.
"El 2027 ens tornarem a presentar per reeditar el Govern de coalició, sens dubte", ha assegurat.
Sobre el trasllat de les pintures murals del MNAC al Monestir de Sixena (Osca), ha volgut posar en valor l'"extraordinària" tasca dels tècnics catalans amb la protecció de les obres i ha apuntat que els tècnics del ministeri estan, textualment, perfectament implicats i que treballen juntament amb els de l'Ajuntament de la ciutat i els de la Generalitat.
MONDIACULT
En referència al Mondiacult, la conferència de la Unesco sobre polítiques culturals que se celebrarà a Barcelona del 29 de setembre a l'1 d'octubre, Urtasun ha afirmat que el Govern duu dos anys treballant "intensament" per organitzar aquesta cimera, la finalitat de la qual és, segons ell, que el 2030 les Nacions Unides inclogui a la cultura amb un objectiu propi en l'agenda de desenvolupament.
"Que en totes les polítiques i instruments que desenvolupa les Nacions Unides, la cultura sigui concebuda com un dret fonamental, com un bé públic global", ha dit.