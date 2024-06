Urtasun critica que al PP li costi "denunciar el franquisme" després del seu anunci de la Fundació Franco

Demana la dimissió "immediata" del president del Parlament Balear



BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticat que al PP "li costi tant denunciar el franquisme, denunciar els crims del franquisme, condemnar el règim", després d'aquest dijous ell mateix anunciés que el seu Ministeri havia iniciat els tràmits per extingir la Fundación Francisco Franco.

En una entrevista aquest divendres a Rac1 recollida per Europa Press, el ministre ha assegurat que la postura del PP respecte al franquisme és "una anomalia a Europa", ja que assegura que la majoria dels partits conservadors europeus tenen arrels antifeixistes i tenen clar que no pactaran amb l'extrema dreta, ha dit textualment.

Per Urtasun, està "fora de lloc" que el portaveu del PP, Borja Sémper, al·ludís als homenatges a presos d'ETA celebrats a Euskadi, en ser preguntat per com valorava l'extinció de la Fundación Francisco Franco, i l'ha acusat de barrejar temes.

"NO ÉS AUTOMÀTIC"

Ha explicat que el procés d'extinció de la Fundación Francisco Franco "no és automàtic", ja que el Ministeri pot obrir el procediment, pel qual es recopila informació de les entitats de memòria, i després instarà a la justícia al fet que l'extingeixi.

Preguntat per si hi ha risc que els jutges tirin enrere aquest procediment, Urtasun ha respost que "tenen l'última paraula", i ha afegit que no hi ha cap fundació que pugui operar vulnerant la Llei de Memòria Democràtica, i ha defensat que s'apliqui aquesta norma fins a les últimes conseqüències.

El ministre també ha demanat la dimissió "immediata" del president del Parlament Balear, Gabriel Le Senne (Vox), per arrencar una fotografia d'Aurora Picornell durant una sessió plenària, i ha criticat que el PP no ho hagi demanat també.

Ha culpat als populars de permetre l'aprovació de 'lleis de concòrdia' en algunes comunitats autònomes en les quals governen amb Vox, i ha subratllat que la responsabilitat del Govern és desplegar amb tota la força possible la Llei de Memòria Democràtica.