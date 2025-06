Urtasun critica que Feijóo s'erigeixi com a líder de la política neta: "S'ha de tenir poca vergonya"

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenti erigir-se com a líder de la política neta a Espanya: "S'ha de tenir poca vergonya".

"Intenta erigir-se com a líder de les mans netes, sent ell el president de l'únic partit condemnat per corrupció", ha dit aquest diumenge en un acte dels Comuns al Prat de Llobregat (Barcelona).

Ha expressat que veu "indecent" que Feijóo surti a treure pit amb el lema 'Màfia o democràcia' la mateixa setmana que han enviat a la presó l'antic secretari d'estat de Seguretat Francisco Martínez i la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estat imputat.

Ha reconegut la seva preocupació per les informacions que surten del PSOE i ha assegurat que hi ha una manera neta de fer política: "No descansarem fins a extirpar les velles pràctiques polítiques del bipartidisme".

Així mateix, ha valorat la "bona política" que s'ha fet al Prat amb la recuperació d'espais verds i fonamentals per a la ciutadania com la Casa Gomis i la Ricarda, i ha assegurat que Comuns continuaran treballant perquè no s'ampliï l'aeroport.

SUPORT A PALESTINA

Urtasun també s'ha referit a la guerra a Gaza assegurant que s'ha de fer més per Palestina i ha afirmat que està molt orgullós dels Comuns perquè, gràcies a la seva iniciativa, l'embargament d'armes a Israel serà legal "i no només un compromís polític".

Ha reclamat, a més, la retirada de l'ambaixadora d'Espanya a Tel-Aviv com un gest de pressió: "És insuportable el que està fent Netanyahu".