Urtasun critica els atacs masclistes a Alegría i apunta al PP: "Es dedica al fang"

Demana investigar "fins al final" el cas Koldo

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha condemnat aquest dilluns els atacs masclistes que la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, ha estat rebent per les xarxes socials, i ha apuntat al PP: "L'única cosa que puc dir és que és una oposició que es dedica exclusivament al fang".

"Permetin-me que enviï una abraçada a la meva companya de gabinet, Pilar Alegría. Desitjaria condemnar tots els atacs masclistes que ha estat rebent per les xarxes socials en les últimes hores, els quals crec que no tenen cabuda al nostre país", ha dit en una atenció davant els mitjans a Barcelona.

Ha assegurat que no fan ni una sola proposta per a l'avenç d'Espanya: "Encara estic esperant alguna proposta del PP en matèria cultural, però és que, mentre el PP ens embarra amb aquesta qüestió, encara no sabem ni tan sols si donarà suport al Govern central en la feina que estem fent per contrarestar les mesures aranzelàries llançades per Donald Trump".

CAS KOLDO

Preguntat per la compareixença al Senat sobre el cas Koldo a la qual no ha assistit l'exparella de l'exministre José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, al·legant motius de salut, ha demanat que s'investigui fins al final.

"Sobre el cas del senyor Koldo, l'única cosa que espero és que s'investigui fins al final i que la justícia faci la seva feina", ha valorat.