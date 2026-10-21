Urtasun critica el "bloqueig polític" a Colau amb el veto a entrar a Puerto Rico

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i candidat de Front Ampli, Ernest Urtasun, ha criticat aquest dimecres el "bloqueig polític" dels Estats Units (EUA) en denegar a la candidata de la seva coalició, Ada Colau, l'entrada per assistir a un acte a Puerto Rico, i ho ha atribuït al seu compromís amb la causa palestina.
En unes declaracions davant els mitjans a Barcelona, ha assegurat que el bloqueig es produeix perquè "ha posat cos i ànima no només en la Flotilla, sinó també com a activista a favor de la causa palestina".
A més, ha dit que al seu espai polític l'"omple d'orgull" que Colau sigui una veu tan forta en la causa palestina, i ha subratllat que la millor manera de contestar al president dels EUA, Donald Trump, o al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, és donar suport el 29N a Colau.