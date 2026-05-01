Urtasun crida a mobilitzar-se perquè la pròrroga de lloguers sigui permanent: "No pararem"

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha cridat a la mobilització per aconseguir que la pròrroga dels lloguers sigui permanent, després que decaigués el dimecres el Decret del Govern que ho recollia: "No pararem i seguirem treballant perquè aquesta pròrroga segueixi en vigor".
En declaracions aquest divendres abans de la manifestació per l'1 de Maig a Barcelona, el ministre ha assegurat que "és vàlida" la pròrroga per tot el que s'hagi acollit mentre el decret estava en vigor.
El ministre també ha exigit l'alliberament d'un ciutadà espanyol i un de brasiler, membres de la Global Summud Flotilla, que han estat capturats per l'exèrcit israelià quan navegaven en aigües internacionals.
"Estem a un segrest", ha subratllat el ministre, que ha afegit que el Govern i el Ministeri d'Afers exteriors estan en contacte amb les autoritats israelianes per exigir l'alliberament d'aquests dos activistes.
A Urtasun li ha acompanyat el portaveu dels Comuns i candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, que ha criticat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "hagi fallat tant en matèria d'habitatge, retallant a la meitat la inversió en habitatge públic".