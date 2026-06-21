Urtasun creu que la seu del PSOE a Ferraz "segueix sent un llast per a la majoria progressista"

Jesús Hellín - Europa Press
Veu possible aprovar la pròrroga dels lloguers i la regulació dels de temporada
BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha lamentat que la seu del PSOE al carrer Ferraz "segueix sent un llast per a la majoria progressista", i ha assegurat que la legislatura travessa un moment complex pels casos de corrupció que afecten al PSOE, per la qual cosa demana que la legislatura valgui la pena per a la gent.
En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge ha dit que el PSOE ha de donar explicacions urgents i prendre decisions "de calat", entre les quals cita accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i reformar l'estatut dels expresidents.
El ministre creu que el fet que no existeixi una majoria alternativa al Congrés per a una moció de censura "no pot ser l'única raó" per allargar la legislatura i remarca que la victòria de l'esquerra pansa per l'exemplaritat.
Preguntat per la instrucció del jutge Juan Carlos Peinado, ha afirmat que és "un atac a l'entorn del president totalment inacceptable".
Sobre les investigacions a l'expresident del Govern epanyol José Luis Rodríguez Zapatero creu que "encara li deu una explicació a la societat" i que la interlocutòria conté informacions que han d'aclarir-se, com el relatiu a la possessió de joies.
"Per això proposem impedir que qui percebi una assignació pública pugui desenvolupar activitats privades en paral·lel i ampliar de 2 a 10 anys el règim d'incompatibilitats", ha defensat.
HABITATGE
Urtasun ha subratllat que l'habitatge és la "gran emergència social i la gran assignatura pendent" de la legislatura i ha dit que volen aprovar el més aviat possible un nou decret que contingui la pròrroga dels lloguers.
En referència als suports per aprovar-la, ha apuntat que Junts "s'ha obert" a la negociació i creu perfectament possible aprovar un decret que prorrogui els lloguers i, a més, reguli el lloguer de temporada.
SUMAR
Preguntat per la situació de Sumar ha dit que es troben en un moment de "redefinició", encara que adverteix que no és una qüestió de lideratges sinó de projecte i equip: "L'esquerra gana quan és capaç d'oferir seguretat enfront de les incerteses com en l'accés a l'habitatge o a l'ocupació".
"No hem de començar pels noms. Estaré en aquesta baralla junt amb molta altra gent i ja hi haurà temps de decidir quin és la funció de cadascun. El que sí tinc clar és que seguiré molt implicat en aquest projecte", ha dit sobre el seu paper en aquest procés.
Referent a la seva labor al capdavant del ministeri de Cultura ha reiterat el seu compromís de despenalitzar les injúries a la Corona: "Si hi ha alguna cosa pel que m'agradaria ser recordat és per haver defensat la llibertat d'expressió", ha sentenciat.