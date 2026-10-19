Urtasun creu que Junqueras no ha buscat "mai" aliar-se amb els Comuns

BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmat aquest dilluns que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, no ha considerat "mai" un pacte amb els Comuns després de la proposta de la coalició d'esquerres del candidat republicà per Barcelona a les eleccions del 29 de novembre, Gabriel Rufián, i ha afirmat que Podem ha d'explicar els seu rebuig a negociar amb el Front Ampli.
"ERC ha decidit exactament el que volia, tothom sabia què volia ERC, que era fer una candidatura com a ERC i Gabriel Rufián al final ha decidit ser el seu candidat", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Sobre el pacte entre ERC i Podem, ha afirmat que no és una coalició sinó un acord per participar en mítings i que la candidatura republicana "aspira" a ser sòcia d'una majoria parlamentària progressista.
PODEM
Preguntat per si és un fracàs que Podem no s'hagi unit al Front Ampli, del qual Urtasun és el número dos per Barcelona, ha expressat que "per nosaltres no ha estat" i ha assegurat que la formació ha d'explicar per què no s'ha volgut asseure a negociar.
Ha posat en valor els acords amb les 15 formacions polítiques dins el Front Ampli i ha apuntat que "el més important" és aconseguir una majoria progressista al Congrés.
Creu que les crítiques del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Front Ampli aquest diumenge en un acte a Barcelona responen al fet que el popular sap que per revalidar la majoria del govern progressista és "imprescindible" un molt bon resultat de la coalició.
HABITATGE I TRANSPORTS
Preguntat per si és un frau de llei que els decrets de l'habitatge s'aprovin al Congrés a través de la Comissió Permanent, ho ha negat i ha exigit a Junts que corregeixi el seu vot en contra que dona suport a la mesura en la votació de la Comissió.
En relació amb la crisi de Rodalies, Urtasun ha assegurat que el Ministeri de Transports "no ha estat a l'altura" i que ha representat una diferència molt gran entre els socis de la coalició.
Ha lamentat que, amb el vistiplau al tercer Document de Regulació Aeroportuària (DORA III) d'Aena que fixa una inversió de gairebé 13.000 milions d'euros a la xarxa aeroportuària espanyola per al període 2027-2031, els recursos a la mobilitat "no han anat on haurien d'anar".