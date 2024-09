Urtasun creu que els suports del Govern central no estan amortitzats i defensa la "majoria plurinacional"

Afirma que "Catalunya necessita un finançament singular" perquè gestiona més competències



BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha assegurat que els suports del Govern central al Congrés no estan amortitzats, i ha reivindicat una "majoria plurinacional" per continuar pactant amb partits com Junts i PNB, que van donar suport a la investidura del president Pedro Sánchez.

En una entrevista publicada aquest diumenge per 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, Urtasun ha dit que els últims mesos "s'ha donat per morta la majoria plurinacional" i que, malgrat això, ara estan negociant amb Junts el sostre de despesa com a pas previ per als pròxims pressupostos.

"No donem la legislatura ni aquesta majoria per amortitzada", ha destacat Urtasun, i ha reiterat que, fins i tot sense pressupostos, hi ha mecanismes perquè la legislatura continuï.

"CATALUNYA MEREIX UN FINANÇAMENT SINGULAR"

Quant al debat del finançament, Urtasun ha opinat que "Catalunya mereix un finançament singular" perquè gestiona més competències que la resta de les comunitats, i ha dit, textualment, que el model de finançament autonòmic està caduc.

Pel ministre, el debat s'hauria d'acompanyar amb reformes fiscals per "tancar la bretxa de tres punts de PIB en matèria d'ingressos fiscals" que, segons apunta, Espanya manté amb la resta de la Unió Europea.

Així mateix, ha instat a estudiar mecanismes per veure com evitar "que hi hagi autonomies que es converteixin en paradisos fiscals dins d'Espanya", en referència explícita a Madrid que, en les seves paraules, està buidant les comunitats del seu entorn.

LAMENTA EL REBUIG DE MÈXIC AL CAP D'ESTAT

Preguntat sobre la decisió de la presidenta electa de Mèxic de no convidar el rei Felip VI per no demanar perdó per la conquesta colonial espanyola, Urtasun ha opinat que aquestes qüestions no cal debatre-les en el marc d'un conflicte diplomàtic, i ha remarcat que no afegirà "més llenya al foc".

"Els Comuns tenim relació política amb Claudia Sheinbaum i hi haurà membres de Sumar i dels Comuns en la seva investidura, però el criteri de representació del Govern central el marca el Ministeri d'Afers Exteriors", ha dit, citant la presidenta electa mexicana.