Urtasun considera la ruptura entre el PP i Vox un "enfonsament del bloc de la dreta"

Lamenta que la sortida de Vox no es degui al "convenciment democràtic" del PP



BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat aquest divendres que la ruptura de Vox amb el PP en diversos governs autonòmics trasllada "l'enfonsament del bloc de la dreta" a Espanya.

En unes declaracions durant la inauguració de l'exposició 'Jorge Semprún. El llarg viatge' a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona, ha assegurat que és una "grandíssima notícia" la sortida de Vox dels governs autonòmics.

Ha afirmat que aquesta ruptura trasllada que "el bloc que configura dreta i extrema dreta és incapaç de donar una direcció política", i que l'única configuració que dona un horitzó és l'actual govern de coalició.

Ha afegit que aquesta ruptura entre el PP i Vox també trasllada una responsabilitat a la resta de formacions polítiques, que és la de garantir que l'extrema dreta "no torni mai a cap lloc de poder institucional" de cap comunitat autònoma.

Urtasun ha lamentat que la sortida de Vox dels governs autonòmics "s'hagi produït per un xantatge de Vox i no per convenciment democràtic del PP".

"Hauríem preferit que aquesta ruptura s'hagués produït per convenciment democràtic del PP. No ha estat el cas. El PP s'ha passat els darrers anys blanquejant l'extrema dreta i al final la sortida es produeix pel xantatge de la mateixa extrema dreta", ha subratllat.

CULTURA

Ha afirmat que la sortida de Vox és una bona notícia per a la cultura, i ha recordat que el Ministeri ha hagut de "reaccionar a multitud de casos de censura i atacs a la llibertat d'expressió que s'estaven produint per la participació de l'extrema dreta en governs autonòmics".

Així mateix, ha remarcat que el Ministeri també ha combatut lleis com la llei de concòrdia valenciana, i ha subratllat que el seu departament combat el "revisionisme" d'aquest tipus de normatives.