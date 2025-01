Urtasun considera "profundament greu" que el PP no assisteixi als actes per la mort de Franco

TARRAGONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerat aquest dijous "profundament greu" que el PP no assisteixi als actes de commemoració del 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.

En unes declaracions als mitjans després de presentar la licitació del Museu Arqueològic de Tàrraco, ha criticat que el PP digui que el Govern central es preocupa de la dictadura de Franco i no de la situació a Veneçuela.

Urtasun ha afirmat que la posició del Govern central és "inequívoca" amb Veneçuela de no reconèixer el resultat de les eleccions, i ha ressaltat que no es pot reconèixer qui no ha acreditat la seva victòria.

Ha retret al PP que està "mirant de desviar l'atenció per no afrontar el que ha d'afrontar" que a parer seu és explicar per què no assisteixen als actes de commemoració de la mort de Franco.

Ha dit que assistir-hi és el que faria qualsevol partit democristià al seu país, i ha sostingut que el PP és una "anomalia europea" que es nega a commemorar l'arribada de la democràcia, fet que considera profundament greu.