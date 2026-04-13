Urtasun celebra la "gran derrota de l'autoritarisme a Europa"

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrat que la derrota electoral del fins ara primer ministre hongarès Viktor Orbán també és una "gran derrota de l'autoritarisme a Europa", de Vox i del seu president, Santiago Abascal, i ha defensat que és una gran notícia que Hongria es reincorpori al carril de l'europeisme i de la democràcia.
"Permetrà a Hongria sortir de la via de l'autoritarisme en la qual s'havia embarcat en els últims anys per culpa de les polítiques autoritàries de Viktor Orbán", ha assegurat Urtasun aquest dilluns en unes declaracions als mitjans durant la inauguració de les Jornades Internacionals de Moda d'Autor Europea a Barcelona.
Segons ell, s'estava produint una tècnica d'involució democràtica al cor d'Europa i ha afirmat que amb aquests resultats en surt derrotat "un peó de l'autoritarisme de Trump i de Putin i en surt derrotat també un gran aliat de Santiago Abascal".
"El senyor Orbán ha facilitat finançament a través de bancs hongaresos a Vox, perquè sempre ho hem dit i ho hem repetit, Vox és un partit finançat amb diners estrangers", ha defensat Urtasun.
NO A LA GUERRA
Preguntat per les crítiques del Partit Popular davant el no a la guerra del PSOE, Urtasun ha demanat al PP i Vox que "d'una vegada per sempre quan hagin de triar entre Netanyahu i Espanya, triïn el seu país".
"El que estem esperant encara per part del PP és que condemnin la guerra i condemnin les paraules del senyor Benjamin Netanyahu, que va amenaçar el nostre país", ha dit el ministre.