Urtasun celebra desclassificar els documents del 23-F però demana reformar la llei de secrets oficials

Rober Solsona - Europa Press
Defensa que la recaptació de l'IRPF per a Catalunya és un "petit escull" i confia que hi haurà comptes
BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat aquest dilluns de "primer pas positiu" l'anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, de desclassificar els documents del cop d'estat del 23-F del 1981, però ha demanat accelerar el pas següent, que considera que és la reforma de llei de secrets oficials.
"Complim amb la memòria (històrica), tot i que anem tard, però estem complint", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en què ha lamentat que la llei de secrets és una norma del règim franquista que data del 1968, la qual cosa considera una anomalia a Europa.
Preguntat per la negociació entre el PSC i el Govern central per aconseguir la cessió de la recaptació de l'IRPF per a Catalunya --condició sine qua non perquè ERC negociï els pressupostos catalans--, ha qualificat la recaptació de "petit escull" per aconseguir els comptes, ha assenyalat que ningú no entendria que no hi hagués pressupostos un cop acordat el nou finançament i ha expressat que confia en el pacte.
HABITATGE
Ha precisat que la llei per limitar la compra especulativa en habitatge que volen impulsar els Comuns és "constitucional" segons els experts i ha explicat que l'objectiu és evitar que un gran tenidor amb més de 4 habitatges pugui especular, tot i que no es prohibeixi la compra d'edificis complets.
Ha assegurat que el PSOE s'està resistint a aprovar la pròrroga per congelar les pujades de preu del lloguer i que amb aquesta mesura, juntament amb la limitació de les compres especulatives, la limitació dels preus i la regulació de temporada, es van "pujant petits graons" per regular el mercat.
SUMAR I FUTUR DE L'ESQUERRA
Preguntat pel futur de la coalició dels grups que formen Sumar, ha destacat que la fórmula de les passades eleccions del 23-J va ser "òptima" i eficient per frenar l'avanç de l'extrema dreta.
"El que crec que ens falta és un projecte estimulant i mobilitzador, perquè per molt que tu tinguis una fórmula que funcioni, si la gent se te'n va a l'abstenció això no serveix de gaire", ha dit.
IVA EN L'ART I LLEI DEL CINEMA
Sobre la crítica del sector de l'art contemporani per tenir un IVA del 21%, ha afirmat que el problema és que a Europa hi ha diferents rangs de tipus impositius i que la solució passa per una "harmonització fiscal" conjunta a Europa.
Respecte a la llei del cinema, ha expressat que està "encallada" perquè la negociació al Congrés amb Junts és difícil i considera que el PP està instal·lat en el fang polític i no vol negociar.