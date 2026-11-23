BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i número 2 dels Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, ha augurat un bon resultat del seu partit el pròxim 29 de novembre malgrat el que indiquen les enquestes i ha alertat "que el PSOE quedi com a primera força no serveix de res a ningú".
"Aquestes eleccions no van de que un quedi primer o quedi segon, va de guanyar el govern, i un PSOE fort a l'oposició no serveix de res a ningú", ha afirmat en una entrevista aquest dilluns a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
En preguntar-li per les enquestes, ha assenyalat que estan notant una "creixent mobilització de l'electorat" i ha recordat que en les passades eleccions generals, l'última setmana de campanya, que comença aquest dilluns, és en la qual més van pujar.
"L'última setmana va ser la setmana en què més ens vam catapultar i estem convençuts que això passarà. Per tant, auguro un bon resultat", ha subratllat Urtasun, que també ha insistit que el Front Ampli és l'única garantia d'un govern progressista.
D'altra banda, ha lamentat el "cert derrotisme" d'algunes formacions polítiques, concretament ERC i el PSOE, i ha alertat de l'estat d'ànim que intenten inculcar les formacions de dreta per desmobilitzar els votants progressistes, contra els quals ha assegurat que el Front Ampli sortirà a guanyar aquest diumenge.