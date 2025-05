Urtasun assegura que "serà l'últim 1 de maig amb una jornada laboral de 40 hores"

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha assegurat que aquest dijous "serà l'últim 1 de maig amb una jornada laboral de 40 hores" i ha demanat als partits que defensin la reducció.

En unes declaracions a la manifestació d'UGT i CCOO per l'1 de maig a Barcelona, Urtasun (Comuns) ha dit que la jornada no es redueix a Espanya des de fa més de 40 anys, i ara la veu "fonamental" per a la qualitat de vida i del treball, la conciliació i la productivitat.

"Ho farem possible complint el nostre compromís aquest mateix any", ha dit en nom de la vice-presidenta segona, Yolanda Díaz, i de tot el Govern central.