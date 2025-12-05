Urtasun diu que la posició de Sumar sobre la multireincidència "no és el punitivisme"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que la posició de Sumar respecte a la multireincidència "no és el punitivisme", després que el PSOE, el PP i Junts hagin acordat amb altres partits de la dreta parlamentària sis esmenes per accelerar la tramitació de la llei de multireincidència, esmenes que diu que valoraran.
Ho ha dit en unes declaracions als periodistes aquest divendres en una visita al 31è Manga Barcelona, al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on ha recordat que aquesta qüestió de la multireincidència "ve de l'acord d'investidura".
Urtasun ha assegurat que el seu grup parlamentari analitzarà les esmenes a les quals s'ha arribat per a un acord i "ho valorarà i actuarà en conseqüència".