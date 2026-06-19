Urtasun aposta per uns PGE amb "despesa rècord" i reequilibrar el poder adquisitiu amb fiscalitat

Jesús Hellín - Europa Press
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha apostat aquest divendres per impulsar uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb un "sostre de despesa rècord" i que contribueixin amb la fiscalitat a un reequilibri del poder adquisitiu.
En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press ha explicat que li sembla "lògic" que sense uns comptes s'avancin les eleccions i ha afirmat que el Govern central no pot proposar uns pressupostos que s'augura que no prosperessin.
Per això, ha apostat per uns comptes ambiciosos que fiscalitzin més les rendes més altes: "El 10% de la població continua tenint el 50% de la riquesa d'aquest país. Espanya és un dels països amb un desequilibri en el poder econòmic molt gran".
Ha afirmat que hi ha trams impositius que no estan "ben resolts" i ha lamentat que hi hagi una classe rendista que cada vegada s'enriqueix més amb el salari de les classes treballadores i mitjanes, segons ell.
ZAPATERO
Preguntat per la declaració davant el jutge de l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero per la seva presumpta vinculació amb el cas Plus Ultra, ha manifestat que les informacions que s'han publicat preocupen a Sumar tot i que ha retret una "operació d'assetjament" de part d'alguns estaments contra l'executiu espanyol.
Ha apuntat que s'hauria d'aspirar a exercir la funció pública sense corrupció i que no està "ben" regulada l'activitat laboral dels expresidents.
Ha explicat que un expresident té dues possibilitats en el seu futur laboral un cop deixa el càrrec: una és tenir un sou en el Consell d'Estat (que ho fa incompatible amb l'activitat privada) i l'altra és tenir una oficina d'expresident amb un sou (compatible amb l'activitat privada).
"O t'agafes a l'oficina d'expresident i tens un sou públic, i per tant tens incompatibilitats per fer activitat privada, o et dediques a l'empresa privada i renuncies al sou públic. Les dues coses alhora, que era el que tenia el senyor Zapatero, doncs això no pot ser", ha dit.
Ha remarcat que Sumar considera "molt poc" els dos anys de règim d'incompatibilitats que té un expresident quan deixa la presidència del Govern central, i que proposen elevar-lo a deu.
JOIES
Preguntat pel fet que Zapatero tingués al seu despatx joies valorades en 1,3 milions d'euros, de les quals la defensa de l'expresident al·lega que són d'un regal del rei de l'Aràbia Saudita, Urtasun ha assegurat que s'haurien d'haver donat com a patrimoni de l'Estat: "És de calaix".
"Una cosa és un regal de cortesia. Jo em veig amb un ministre i em regala un llibre. Això és una cosa que passa habitualment. Però els obsequis que tenen un determinat valor, i aquests ens els donen en funció del càrrec que tenim, no ens pertanyen a nosaltres, pertanyen a l'administració", ha dit.