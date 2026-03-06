Urtasun aposta per informar el Congrés sobre l'enviament "d'emergència" de la fragata a Xipre

Gabriel Luengas - Europa Press
BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha apostat per informar el Congrés sobre l'enviament "d'emergència" de la fragata Cristóbal Colón a Xipre per donar suport a la defensa europea davant els atacs de l'Iran.
En una roda de premsa aquest divendres, el ministre ha assenyalat que "qualsevol element que per llei hagi d'autoritzar el Congrés, passarà pel Congrés", però ha assenyalat que en aquest cas es tracta d'una actuació d'emergència que, segons la llei de defensa nacional, es pot explicar a la cambra baixa a posteriori.
El ministre ha donat suport a la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, de comparèixer per voluntat pròpia al Congrés per parlar sobre la guerra a l'Iran, i ha defensat que l'enviament de la fragata a Xipre es produeix en el marc de la "solidaritat europea".
"En cap cas estem participant en la guerra", ha subratllat Urtasun, que també ha negat que des de les bases de Rota i Morón s'hagin enlairat avions que participen en l'ofensiva contra l'Iran.
Ha acusat el PP i Vox d'utilitzar "maniobres de distracció" per desacreditar la posició espanyola i els ha instat a explicar per què no defensen que Espanya tingui una veu pròpia i es pleguen als interessos dels EUA.
També ha qualificat de "desesperació total" que el PP hagi acusat la ministra de Defensa, Margarita Robles, de dir que estava 'amb Trump' davant l'ambaixador nord-americà, cosa que La Moncloa ha desmentit en assegurar que Robles va dir que estava 'còmoda'.