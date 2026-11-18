Alerta de la "dreta negacionista" i retreu al PSOE les seves polítiques climàtiques del segle passat
MATARÓ (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura i número 2 dels Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, ha anunciat un gran pla de climatització d'habitatges si aconsegueixen entrar al Govern i ha defensat que "davant el canvi climàtic, tota política és climàtica".
Ho ha dit en un acte de campanya celebrat aquest dimecres al Casal Aliança de Mataró (Barcelona), acompanyat de la candidata dels Comuns a l'alcaldia del municipi, Noe Ayguasenosa, i de l'exlíder de Barcelona en Comú Janet Sanz.
Ha explicat que, si aconsegueixen accedir a l'Executiu després del 29 de novembre, proposaran finançar entre el 85% i el 95% de la instal·lació de sistemes de climatització eficients per a les 1,7 milions de famílies beneficiàries del bo social tèrmic.
Així mateix, ha destacat les propostes del Front Ampli per situar l'energia com a bé de primera necessitat, recuperar "de manera permanent" l'impost a les grans empreses energètiques i crear un fons generacional d'energia per gestionar els beneficis de l'energia fotovoltaica i eòlica.
"Som rics en sol i vent, per la qual cosa cal crear aquest fons per gestionar col·lectivament aquests recursos", ha sostingut Urtasun, que ha advocat per destinar els beneficis de les renovables a l'habitatge i a les pensions.
"DRETA NEGACIONISTA"
El ministre ha contraposat les seves polítiques a les de la "dreta negacionista" del PP i Vox i ha defensat que els principals afectats pel canvi climàtic seran els treballadors, ja que els rics disposen de recursos suficients per protegir-se'n.
D'aquesta manera, ha reivindicat que "el que és fanatisme és el negacionisme climàtic" i ha afirmat que qui en nega l'existència està invalidat per governar Espanya.
Així mateix, ha reclamat obrir un "gran debat de país" sobre les polítiques contra el canvi climàtic, que ha assenyalat com a fonamentals per garantir el futur de la societat espanyola, una de les més afectades pel canvi climàtic, segons ell.
SANZ I AYGUASENOSA: "ESPERANÇA"
Per la seva banda, Sanz ha centrat la campanya del Front Ampli en l'"esperança" d'un futur millor, per al qual ha defensat desplegar una planificació estratègica d'infraestructures que prioritzi el transport de la majoria, com Rodalies, en comptes de les carreteres o l'ampliació de l'aeroport de Barcelona.
També ha reclamat que "el clima sigui una política d'Estat", amb perspectiva de classe, per avançar cap a un futur millor per a la ciutadania, que, segons ella, només poden fer possible governs progressistes forts que no tremolin davant els oligopolis econòmics.
Finalment, Ayguasenosa ha sostingut que, igual que a Mataró, a l'Estat tenir-hi presència és imprescindible per dur a terme polítiques que afavoreixin els treballadors, i ha reivindicat: "Menys vot útil i més pa sencer".