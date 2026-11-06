Urtasun anuncia que Front Ampli proposarà renunciar a l'AVE a 350 km/h

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i número 2 de Comuns-Front Ampli per Barcelona en les eleccions generals, Ernest Urtasun, ha anunciat que, si el Front Ampli té prou força en un eventual govern després del 29N, proposaran renunciar al projecte per portar la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid a 350 km/h, per invertir aquests recursos en la xarxa de Rodalies.
Ho ha dit en un esmorzar informatiu organitzat aquest divendres per Nueva Economía Fórum, i presentat pel ministre de Drets Socials i portaveu de campanya del Front Ampli, Pablo Bustinduy.
Urtasun ha defensat racionalitzar l'expansió de l'alta velocitat, i que això passa per prioritzar projectes; un dels que no veu prioritari és l'augment de la velocitat a la línia Barcelona-Madrid: "De què ens serveix arribar uns minuts abans a Madrid, mentre la majoria de catalans continuen perdent hores i hores esperant a Rodalies?".
Per això, ha dit que si la seva formació té prou força a partir de les eleccions, "cada euro dels 1.333 milions que ja s'han compromès perquè la línia Madrid-Barcelona vagi a 350 quilòmetres per hora anirà a Rodalies".
Preguntat per si es postularia per ser ministre de Transports en un nou govern, ha respost que no li importaria, i que és una cartera que "li aniria bé" a Espanya que gestionés el Front Ampli.
"Ja fa pràcticament vuit anys que formem part del Govern de l'Estat i, per tant, estem preparats per gestionar qualsevol àrea de gestió que correspongui", ha afegit.
REVERTIR LA "LIBERALITZACIÓ"
El ministre ha afirmat que recuperar la confiança en l'alta velocitat passa per investigar què ha passat, però especialment per replantejar el model i augmentar la inversió en manteniment.
A més a més, ha considerat necessari "revertir les conseqüències de la liberalització", replantejar la separació d'Adif i Renfe i revocar les externalitzacions en el manteniment de la xarxa.
REBUTJA AMPLIAR L'AEROPORT
Urtasun ha reiterat la seva aposta per reforçar Rodalies davant altres grans projectes, i s'ha compromès a accelerar el traspàs de la xarxa a la Generalitat, però també a frenar la liberalització de la xarxa, a més de replantejar l'R-Aeroport: "Una llançadora per a turistes no pot tenir prioritat sobre els trens que utilitza la gent".
El reforç de Rodalies, ha mantingut, també es produirà si es "canvien les prioritats" d'inversió en afers com l'Aeroport de Barcelona, projecte contra el qual ha mostrat novament el seu rebuig.
CASOS DE CORRUPCIÓ
Preguntat per si, després de l'accident ferroviari i havent canviat el clima de la campanya, creu que continua sent possible reeditar l'actual govern de coalició, ha respost que sí, però que "hi haurà partit si el Front Ampli obté un gran resultat".
I sobre les últimes informacions respecte a presumptes casos de corrupció al voltant del PSOE, ha respost que la seva aposta és la revalidació de la coalició progressista, però ha qüestionat la gestió dels socialistes en aquest aspecte.
"No ens agrada gens el que s'ha dit per part de l'òrbita socialista quan han sortit casos de corrupció, que és que la corrupció zero és inevitable. Primer, perquè no és veritat, i segon, perquè trasllada una imatge de molt poca confiança", i ha reivindicat que el seu espai polític, en el seu pas per les institucions, no ha tingut casos de corrupció.
VAGA GENERAL
Sobre habitatge, ha afirmat que continua sent una de les prioritats de campanya del Front Ampli, i ha desitjat que sigui un èxit a la vaga general de l'11 de novembre, l'eix central de la qual és aquest tema.
També ha recordat que, l'endemà, es votaran a la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats els decrets d'habitatge, i ha demanat a Junts el seu suport: "Estar a l'alçada dels interessos del poble de Catalunya és votar-hi a favor".
LLENGÜES COOFICIALS
Urtasun ha alertat que un hipotètic govern del PP i Vox es dedicarà a "perseguir" el català, com diu que han fet els executius autonòmics a la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, i ha criticat la proposta de Cayetana Álvarez de Toledo per revertir la possibilitat de fer servir les llengües cooficials al Congrés.
Per això, s'ha adreçat directament al candidat del PP per Barcelona, Xavier García Albiol: "Ell que diu que vol anar a defensar els catalans i Catalunya, la primera mesura que té previst prendre és eliminar l'ús del català al Congrés?".