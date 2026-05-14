Urtasun anuncia que estan "disposats a negociar" amb Junts un nou decret de pròrroga de lloguers

Confia a portar-lo "al més aviat possible al Congrés i al Consell de Ministres"
SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 14 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciat aquest dijous que el Govern i Sumar estan "disposats a negociar" amb Junts un nou decret d'habitatge que inclogui la pròrroga dels lloguers, després que el partit de Carles Puigdemont s'hi hagi mostrat obert, sota algunes condicions.
"Junts s'ha obert a negociar una pròrroga dels contractes amb una sèrie de mesures que jo vull dir des d'aquí que estem disposats a negociar", ha dit el també portaveu de Sumar en un acte dels Comuns a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) aquest dijous.
Ha dit que ho faran "sempre que es garanteixi que cap ciutadà d'aquest país vegi com l'expulsen de la seva casa o com no pot afrontar una pujada de 400 euros", però que donaran aquesta batalla.
"SEGUIREM LLUITANT"
"Seguirem lluitant perquè la gent que no es va poder acollir es pugui tornar a acollir a aquesta pròrroga de contractes i tornar a portar això al més aviat possible al Congrés dels Diputats i al Consell de Ministres", ha afegit.
El primer decret, que Junts, juntament amb el PP i Vox, va tombar al Congrés dels Diputats, va ser, malgrat això, segons Urtasun, "molt útil, perquè va estar en vigor durant un mes i mig i va haver-hi molta gent que ja va poder acollir-se a la pròrroga".
Els juntaires es van mostrar aquest dimecres oberts a negociar un nou decret si s'inclouen deduccions en l'IRPF per les despeses de lloguer o hipoteca d'un habitatge habitual, i sobre les quantitats dipositades en un compte bancari dirigit a la compra de primer habitatge o la rehabilitació d'habitatge habitual.
FORAT NEGRE
Urtasun ha justificat la necessitat de la pròrroga dels lloguers perquè l'habitatge s'està convertint en un "forat negre" de moltes de les millores laborals que ha impulsat el Gobierno, i ha assenyalat que mesures com l'ampliació del parc públic d'habitatge són necessàries, però que no donen resultats a curt termini.
"És urgent frenar als especuladors, prorrogar els contractes en vigor i garantir un habitatge digne", i s'ha mostrat favorable a prohibir les compres d'habitatge amb finalitats especulatives, com els Comuns han acordat amb el Govern fer a Catalunya, a tota Espanya.
REGISTRE HORARI
El ministre s'ha referit també al registre horari, mesura que ha generat divisió entre el PSOE i Sumar al Govern, i s'ha mostrat convençut que aconseguiran que s'aprovi, com també la reducció de la jornada laboral: "És una batalla que reprendrem".
En aquest sentit, ha reivindicat les polítiques en matèria laboral del Govern, i ha criticat que en la campanya de les eleccions a Andalusia es "tregui pit" de la reducció d'atur, quan el PP i concretament el seu candidat a la Junta, Juanma Moreno Bonilla, criticava la reforma laboral del Gobierno.
"L'única cosa que sabien dir, i ho vaig repassar l'altre dia amb un vídeo de Moreno, era que 'portar més rigideses al mercat de treball només generarà més atur i més precarietat'", ha dit, i també ha criticat que el PSOE reivindiqui les bones dades, quan la llavors vicepresidenta, Nadia Calviño, també era contrària a la reforma.