Urtasun afirma que Sumar defensarà una llei d'amnistia i qualifica d'"irresponsable" la resolució del Parlament

Assegura que fins ara les negociacions havien avançat "bé"



El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha reiterat que el seu partit està compromès amb la defensa d'una llei d'amnistia que permeti "superar els efectes penals" derivats del procés independentista català.

Durant la seva intervenció en la cimera anual 'Green Social Summit', que ha tingut lloc aquest divendres i dissabte a Madrid, Urtasun ha afirmat que aquesta és la qüestió que està actualment sobre la taula en el marc de les negociacions per formar govern.

"Tothom sap què és el que està sobre la taula en aquests moments en la negociació. I nosaltres ho hem dit des del primer minut, estem compromesos i anem defensarem que tiri endavant una llei d'amnistia per superar els efectes penals", ha declarat.

Per això, Urtasun creu que la resolució aprovada al Parlament de Catalunya, que condiciona el suport de la investidura al fet que hi hagi avanços en un referèndum, és "irresponsable i està fora de lloc".

"Vam dir públicament que el text pactat amb ERC i Junts ens semblava irresponsable perquè un no trasllada qüestions de negociació a una votació parlamentària. Ens sembla fora de lloc la votació que es va produir al Parlament; quan un negocia, ho ha de fer amb responsabilitat i serietat", ha afegit sobre aquesta qüestió, després d'assegurar que fins ara, les negociacions havien avançat "bé".

REPARTIMENT DE MINISTERIS

Pel que fa al repartiment de Ministeris, ha descartat que Sumar estigui negociant amb el PSOE un futur organigrama de govern, sinó tan sols els continguts: "Entre altres coses, perquè això és una discussió que s'ha de tenir un cop establertes les prioritats", ha argumentat.

"Sobre quin tipus de carteres tindrà el pròxim govern i qui les ha d'ocupar, no hi hem entrat i, per tant, de moment serem prudents amb aquesta qüestió", ha conclòs el portaveu de Sumar.