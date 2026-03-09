Urtasun diu que el PP i Vox volen convertir Espanya en "una franquícia de Trump"

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmat aquest dilluns que el PP i Vox volen convertir Espanya en "una franquícia de Donald Trump" i ha considerat que és coherent defensar el 'No a la guerra' en el conflicte a l'Orient Mitjà amb l'enviament d'una fragata a Xipre.
Així ho ha dit en una entrevista a La 2Cat recollida per Europa Press en què ha equiparat la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran a l'agressió russa a Ucraïna: "Quan nosaltres critiquem el genocidi a Gaza o diem que no es pot agredir militarment amb l'ús de la força, sense autorització del Consell de Seguretat, un estat de les Nacions Unides com l'Iran, estem al costat del dret internacional".
En el cas de Xipre, ha explicat que no és ni una missió de l'OTAN, sinó de la Unió Europea, i que l'única cosa que el Govern central ha fet és anar a ajudar en la seva defensa.
Preguntat per les amenaces del dirigent nord-americà a Espanya de trencar relacions comercials, ha expressat que l'executiu espanyol no està preocupat per aquesta qüestió i que són "poc creïbles".
Sobre un possible augment de preus arran de la guerra a l'Iran, Urtasun ha defensat l'escut social i mesures com l'excepció ibèrica en matèria energètica --que no requereix aprovació parlamentària-- o el bo elèctric.
POLÍTICA NACIONAL I CATALANA
Nega que el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez, resti pes electoral a Sumar i considera que el rebuig a la guerra està mobilitzant tot l'electorat progressista.
Sobre Catalunya, ha instat ERC a donar suport als pressupostos de la Generalitat, ja que no veu que tingui "gaire sentit" organitzar un debat al voltant de les esquerres i després no votar els pressupostos de les esquerres.