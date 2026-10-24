Urtasun afirma que a les eleccions està en joc el "futur de la llengua" catalana

Carlos Luján - Europa Press
BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de cultura i número 2 de la llista de Front Ampli per Barcelona per a les eleccions generals, Ernest Urtasun, ha afirmat que les properes eleccions generals del 29 de novembre són transcendentals per a la defensa del català i està en joc el "futur de la llengua" catalana.
"Ens juguem que hi hagi un Govern a l'Estat que protegeixi la llengua catalana o un que la persegueixi", ha advertit en una entrevista concedida al diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest dissabte.
Urtasun ha posat com a exemple la Comunitat Valenciana on el PP ha "retallat totes les ajudes a Escola Valenciana o a Acció Cultural Valenciana", entitats que, diu, han sobreviscut gràcies al suport econòmic del Govern central.
"Si PP i Vox arriben al Govern no tindran cap mirament a atacar la llengua", ha insistit.
UNITAT DE L'ESQUERRA
Preguntat per la unitat dels partits a l'esquerra del PSOE considera que hi ha hagut molt debat als últims dies i és Podem qui ha d'explicar les seves decisions.
Ha defensat que "hi haurà una papereta d'unitat amb més de 15 organitzacions que es presenta a tot l'Estat", i ha dit que respecta la decisió del portaveu d'ERC al Congrés en l'anterior legislatura, Gabriel Rufián, d'encapçalar la llista dels republicans a Barcelona.
D'altra banda, ha assenyalat que està sorprès davant de la posició de Junts a l'inici de la precampanya: "Aquesta espècie de voluntat d'equidistància que ha manifestat Junts per Catalunya. Davant de la possibilitat de l'arribada del feixisme al Govern d'Espanya, no es pot ser equidistant", ha apuntat.
Sobre les condicions del seu partit per integrar un nou Govern de coalició si sumen amb el PSOE després de les eleccions ha assenyalat la gestió de Rodalies: "Fa 8 anys que estan al capdavant del Ministeri de Transports, i crec que no és acceptable el fet que hi hagi una àrea metropolitana, que és una de les més gran d'Europa, amb 5 milions de persones, com és Barcelona, que no tingui uns trens en condicions".
PINTURES DE SIXENA
En referència a les pintures murals de Sixena, ubicades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), ha expressat que la jutgessa no ha volgut que l'Institut de Patrimoni Cultural faci un informe sobre el trasllat de les obres a l'Aragó malgrat que "hi ha un gran risc".
"Jo sempre he dit que no comparteixo aquesta sentència perquè ignora els criteris tècnics. És completament inacceptable polititzar qüestions patrimonials d'aquesta manera. És completament inacceptable", ha resolt.