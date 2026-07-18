Urtasun afirma que la legislatura no és "resistir per resistir" i ha de valer la pena a la gent

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre de cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun, ha insistit que la legislatura actual del Govern ha d'aguantar fins al final, però ha afirmat que no es tracta de "resistir per resistir" sinó que ha de valer la pena per a la gent.
Així ho ha dit aquest dissabte durant la seva intervenció en el Consell Nacional dels Comuns, en el qual també han participat el portaveu dels Comuns i secretari primer de la Taula del Congrés, Gerardo Pisarello, i la coordinadora dels Comuns, Candela López.
El ministre ha advertit que les properes eleccions no es guanyaran només resistint sinó construint una majoria social, i ha apuntat a diversos reptes que s'han d'afrontar perquè tampoc es guanyaran només "des de la polarització amb l'extrema dreta".
REPTES DE LA LEGISLATURA
Així, ha demanat afrontar de manera decidida la qüestió de l'habitatge "perquè d'una vegada per sempre aquest sistema d'extracció del rendisme a les classes treballadores via els lloguers acabi".
Ha afirmat també que l'Executiu ja està negociant un Reial decret d'habitatge per tornar a portar al Congrés la pròrroga de lloguers i incloure la regulació del lloguer de temporada.
D'altra banda, quant a drets laborals, ha dit que no renuncien al debat sobre la reducció de la jornada laboral i ha afegit que, abans que acabi la legislatura, aconseguiran treure endavant el registre horari perquè "mai més un treballador en aquest país faci hores extra gratis".
A més, ha fet una crida a les forces del Congrés per reformar la Llei Mordassa, alguna cosa que considera "absolutament imprescindible".
Respecte al tancament de les centrals nuclears, després de l'informe favorable amb condicions del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) sobre la renovació fins a 2030 de l'autorització d'explotació de la central nuclear Almaraz (Càceres), ha exigit a la vice-presidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, que "no canviï ni una coma" del calendari de tancament de les centrals.
PRESSUPOSTOS
També s'ha referit a la presentació de Pressupostos per part del Govern pel 2027 que seran un "moment molt important per definir l'equilibri del poder econòmic", per la qual cosa ha cridat a impulsar una desconcentració del poder econòmic i ha dit que treballen en un gran paquet de fiscalitat perquè l'actual, considera, no és justa i les rendes del capital no paguen el que haurien de pagar.
Urtasun ha fet balanç de l'estat de la legislatura i ha posat en valor l'acord "històric" aconseguit per reforçar el sistema de dependència amb més de 6.000 milions d'euros i la defensa, diu, que ha fet el Govern del dret internacional.
En aquest àmbit ha dit que el PSOE ha tingut una "doble vara de mesurar" en relació amb el Sàhara Occidental i ha destacat que, gràcies al seu partit, s'ha desbloquejat la llei per atorgar la nacionalitat espanyola a la població sahrauí.
Respecte a les competències de Cultura ha celebrat l'acord amb el PSOE per a la reforma del Codi Penal que faci possible que "mai més" un artista pugui acabar davant d'un tribunal per expressions que puguin ser ofensives contra la corona, la bandera o la religió.
CASOS JUDICIALS DEL PSOE
En referència als casos judicials que han afectat al PSOE s'ha mostrat orgullós de la posició defensada per la seva formació que, diu, ha estat coherent, assenyalant on hi ha hagut una "operació orquestrada" contra el Govern per part de la justícia alhora que, en altres casos, han demanat explicacions al PSOE per coses, afirma, que no tenen bona pinta.
En aquest sentit, ha sostingut que Espanya va "una mica tard" en algunes reformes contra la corrupció, com diu la Comissió Europea, i ha demanat que el projecte per crear l'oficina anticorrupció vegi la llum al més aviat possible.