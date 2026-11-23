Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i número 2 dels Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, ha afirmat que la decisió del Tribunal Suprem d'aplicar l'amnistia a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és una "gran victòria" per a Catalunya.
En un missatge a Bluesky aquest dilluns recollit per Europa Press, ha reivindicat l'assoliment que suposa l'amnistia per als qui sempre han defensat "que els conflictes polítics no es resolen amb judicialització".
"L'amnistia és una victòria de la democràcia. I una victòria per a Catalunya", ha finalitzat el ministre.