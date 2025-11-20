Urtasun afirma que el Govern central reclamarà judicialment els arxius de la Fundación Francisco Franco

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmat aquest dijous que el Govern central ha demanat a l'Advocacia General de l'Estat que reclami judicialment els "més de 30.000" arxius que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) té de la dictadura, el dia en què es compleixen 50 anys de la mort del dictador.
"Aquest arxiu ha d'estar en mans públiques i estar, sobretot, a disposició dels investigadors i dels historiadors perquè puguin continuar relatant i documentant tot el que van ser les tortures i les violacions de drets humans d'un dictador tan sanguinari com Francisco Franco", ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.
Ha assenyalat que el Ministeri de Cultura ha elaborat un informe en què han analitzat els més de 30.000 documents que té la Fundación, i el qual conclou que són de domini públic perquè són documents que estan relacionats amb l'exercici del dictador com a cap d'estat d'Espanya.
Urtasun ha expressat que l'apologia del franquisme "no és tolerable" i que creu que s'han de prendre mesures contra les organitzacions i particulars que celebrin actes d'enaltiment del franquisme.
Ha ressaltat que els qui critiquen que se celebri la mort del dictador a Espanya són una "anomalia" i ha retret al PP que no acompanyi el Govern central en els actes de commemoració de la mort del dictador: "Tenim una dreta postfranquista que encara no ha superat els seus llaços amb la dictadura".