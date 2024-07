Urtasun afirma que el Govern central derogarà "tota la llei mordassa" i no només l'article 36

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assenyalat que el Govern central derogarà "tota la llei mordassa" i no només l'article 36, sobre les sancions per l'ús no autoritzat d'imatges que afecta els periodistes.

Ho ha dit aquest divendres en una entrevista a 'Els Matins' de TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha recordat que així ho recull l'acord de govern que van signar el PSOE i Sumar.

Ha assenyalat que els ciutadans no entendrien que en un pla de regeneració democràtica deixessin "sense tocar", per exemple, les condemnes que han portat artistes a la presó, i ha afirmat que aquest pla ha d'estar dotat de contingut i que no pot ser una carcassa.

ACONSEGUIR CONSENS

Ha assegurat textualment que l'objectiu és tornar a construir el consens amb les forces polítiques del Congrés per derogar "el paquet sencer", i ha destacat que en un govern de coalició hi pot haver visions diferents.

Quant a la llei de publicitat institucional, ha reivindicat que el seu objectiu és "evitar el que passa actualment, que és que amb diners públics se subvencionin 'fake news'" i ha aclarit que s'ha d'abordar de manera delicada, amb consens i estudiant com ho han fet altres països.

Sobre el cas de la dona del president del Govern central, Begoña Gómez, investigada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis, ha dit que "és un cas-no cas".