Urtasun afirma que els Comuns estan debatent "si hi ha condicions" per entrar al Govern

BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i membre dels Comuns, Ernest Urtasun, ha assegurat que el seu partit ha iniciat un debat per veure "si hi ha condicions" per entrar al Govern de la Generalitat del socialista Salvador Illa en una eventual coalició.

En una entrevista publicada aquest diumenge per 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, ha expressat que els Comuns han de tenir un paper important en la nova etapa que s'ha obert a Catalunya: "Si és dins o fora, és un debat que Albiach lidera", ha dit, en referència a la líder del partit al Parlament, Jéssica Albiach.

Sobre les prioritats del Ministeri de Cultura a Catalunya, ha detallat que estan "compromesos" amb l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i amb intentar evitar, textualment, la preocupant reculada de l'ús social del català.