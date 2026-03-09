Urtasun afirma que un 70% dels joves va fer un bon ús del Bo Cultural

Rober Solsona - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmat aquest dilluns que un 70% dels joves --uns 370.000 del total als qui s'adreçava-- van fer un ús correcte del Bo Cultural Jove, en preguntar-li per la polèmica per l'ús de l'ajut a les discoteques.
En una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha explicat que la polèmica va sorgir quan una empresa de venda de tiquets va vendre a càrrec del Bo Cultural una entrada per a una discoteca amb copes incloses, la qual cosa va comportar la reclamació dels diners i que les entitats que hi van participar hagin quedat excloses del programa.
Ha expressat que els casos de frau són "molt pocs" i molt puntuals i que el Bo Cultural funciona correctament.