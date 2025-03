Urtasun acusa el PSOE de "mirar el retrovisor" i diu que els Comuns portaran l'habitatge als PGE

Crida a solidaritzar-se amb Ucraïna després de la "humiliació" a la Casa Blanca

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun, ha acusat aquest dissabte el PSOE de "mirar el retrovisor" amb mesures que fan retrocedir en matèria d'habitatge, i ha avisat que la seva formació portarà aquesta qüestió a la negociació dels pròxims pressupostos generals de l'Estat (PGE).

"En habitatge l'últim que s'ha de fer és mirar el retrovisor, com de vegades fa el Partit Socialista amb algunes mesures, perquè això ens fa retrocedir", ha defensat Urtasun a l'acte dels Comuns i BComú 'Les nostres cases, el seu negoci' a la plaça de les Glòries de Barcelona.

Per això, el ministre ha afirmat que seran els Comuns els que, textualment, empenyeran el Govern central perquè es prenguin seriosament l'habitatge en els pròxims comptes: "La legislatura progressista de l'Estat se la juga amb les polítiques d'habitatge".

A nivell municipal, Urtasun ha carregat contra l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per voler fer marxa enrere en la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions: "Això ens fa retrocedir".

"Evitar que l'extrema dreta penetri també al nostre país és ser molt valents a millorar les condicions materials dels nostres ciutadans i ciutadanes; i això passa en gran part a Espanya i a Catalunya per començar a resoldre el problema de l'habitatge", ha sostingut el dirigent dels Comuns.

DISPUTA ENTRE TRUMP I ZELENSKI

En al·lusió a la disputa d'aquest divendres a la Casa Blanca entre el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, i el president dels Estats Units, Donald Trump, Urtasun ha enviat "una forta abraçada de solidaritat" al poble ucraïnès.

"Continuarem solidaritzant-nos amb Ucraïna i és el moment que Europa ajudi i defensi Ucraïna per tenir una pau justa, que respecti la seva autodeterminació i que no signifiqui la seva humiliació com alguns van pretendre ahir", ha afegit.