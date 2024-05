Urtasun acusa Illa de decebre els votants progressistes amb "un discurs conservador"

Colau afirma que Catalunya no necessita "un PSC i una ERC disputant el pujolisme a Junts"

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha acusat el candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, d'haver decebut una gran part dels electors progressistes durant aquesta campanya, i ha afegit que ha fet un "discurs conservador en allò social, i molt conservador, vorejant el negacionisme, en el mediambiental".

Així s'ha pronunciat aquest divendres en l'acte final de la campanya dels Comuns a Cornellà de Llobregat (Barcelona) davant d'unes 1.000 persones, segons l'organització, juntament amb la vicepresidenta segona, ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz; la candidata del partit a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; l'exalcaldesa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau; el candidat a les eleccions europees Jaume Asens i el candidat 2 per Barcelona, Lluís Mijoler.

El ministre de Cultura ha cridat al vot progressista de Catalunya: "El vot segur d'esquerres en aquestes eleccions és el de Comuns".

També ha acusat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de fer "un discurs lamentable, vinculant immigració amb delinqüència" en un acte a Cornellà, i ha assegurat que el PP és cada vegada més mimètic --textualment-- als discursos de Vox.

Urtasun ha assegurat que en aquesta campanya han passat coses estranyes com "Junts obrint la porta a Aliança Catalana", i també ha criticat que ERC hagi implorat, segons ell, la unitat independentista a Junts, una cosa que veu estranya després que els de Carles Puigdemont abandonessin el Govern.

També ha criticat que el PSC ha donat un gir a la dreta, i ha avisat: "Compte amb agafar la papereta de Salvador Illa pensant que guanya un govern d'esquerres amb un president socialista, i el que acabi arribant és un govern sociovergent".

COLAU

Per la seva banda, Colau ha assegurat que l'entristeix veure que "no només els hereus directes de Pujol, que avui es diuen Junts, no només ells reivindiquen el pujolisme", i ha acusat a PSC i ERC de disputar-se el relleu de Convergència.

"No necessitem un PSC i una ERC disputant el pujolisme a Junts. Necessitem un PSC i una ERC que mirin a la seva esquerra i que impulsin governs transformadors, innovadors, que enfrontin els reptes del segle XXI", ha subratllat Colau, que ha afegit que per això Albiach ha de ser al proper Govern.

A més, Asens ha criticat que la candidata de la CUP, Laia Estrada, hagi defensat, segons ell, que la seva formació és la que representa al 15M, i ha assenyalat que els Comuns i Podem van néixer després d'aquesta mobilització, però mai s'han atrevit "a dir alguna cosa així".

"El 15M no el representa ningú, el 15M és irrepresentable, en tot cas el 15M ens representa a nosaltres", i ha destacat que gràcies a aquest moviment social va arribar Colau a l'Ajuntament de Barcelona.